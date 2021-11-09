Польская полиция: ночь на границе с Беларусью прошла относительно спокойно

Минувшая ночь на границе с Беларусью прошла относительно спокойно, единственный инцидент — в полицейский автомобиль был брошен камень, сообщила утром 9 ноября полиция Подляского воеводства.

Фото twitter.com/StZaryn

Накануне в районе пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с белорусской стороны — «Брузги») была совершена попытка массового проникновения на территорию Польши нелегальных мигрантов, предположительно из Иракского Курдистана, через заграждение из колючей проволоки.

Судя по видеокадрам с места событий, на ночь мигранты разбили палаточный лагерь и развели костры вдоль линии границы на белорусской стороне.

Польская полиция сообщает, что в охране границы в этом районе 8 ноября участвовали подразделения из Белостока, Познани, Быдгоща, Гданьска и Лодзи, а также армия.

В связи с напряженной ситуацией польские власти временно закрыли пункт пропуска «Кузница Белостокская». Госпогранкомитет Беларуси заявил, что не видит «объективных причин» для такого решения.

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