Беларусь и Россия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

/ Экономика
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Министры энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и России Николай Шульгинов 9 ноября в Москве подписали протокол о внесении изменения в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке.

«Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО «Газпром», исходя из условий 2021 года», — сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

В этом году Минск получает российский газ по 128,5 доллара за 1.000 кубометров. 9 сентября во время пресс-конференции по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла в Кремле, была объявлена цена на газ.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: цена на газ Беларусь-Россия Персона: Виктор Каранкевич Николай Шульгинов

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