Биткоин растет и приближается к отметке 70 тысяч долларов 09.11.2021 / 09:47 / Экономика Просмотров: 20 A- A+ Наиболее известная и популярная в мире криптовалюта демонстрирует рост. Фото pexels.com По данным электронных торгов на 09:40 по минскому времени, биткоин добавляет +3,14% и находится на уровне 67925 долларов. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Сюжет: Криптовалюта Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: биткоин криптовалюта Другие материалы на эту тему: Биткоин установил годовой антирекорд. Почему инвесторы потирают руки? Белорусский инвестор: биткоин будет стоить миллион долларов Создатели белорусской криптовалюты не считают ее конкурентом рубля Блокчейн, криптовалюты, биткоин, токены, ICO… Что это такое?