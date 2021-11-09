Биткоин растет и приближается к отметке 70 тысяч долларов

/ Экономика
Просмотров: 20

Наиболее известная и популярная в мире криптовалюта демонстрирует рост.

Фото pexels.com

По данным электронных торгов на 09:40 по минскому времени, биткоин добавляет +3,14% и находится на уровне 67925 долларов.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Криптовалюта
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: биткоин криптовалюта

Другие материалы на эту тему:

Биткоин установил годовой антирекорд. Почему инвесторы потирают руки?

Биткоин установил годовой антирекорд. Почему инвесторы потирают руки?

Белорусский инвестор: биткоин будет стоить миллион долларов

Белорусский инвестор: биткоин будет стоить миллион долларов

Создатели белорусской криптовалюты не считают ее конкурентом рубля

Создатели белорусской криптовалюты не считают ее конкурентом рубля

Блокчейн, криптовалюты, биткоин, токены, ICO… Что это такое?

Блокчейн, криптовалюты, биткоин, токены, ICO… Что это такое?