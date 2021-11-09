Госдеп США: пока режим в Беларуси подрывает мир и безопасность, мы будем продолжать давление на Лукашенко

Соединенные Штаты Америки обеспокоены тревожными кадрами и сообщениями с белорусско-польской границы, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 8 ноября.

«Соединенные Штаты решительно осуждают политическую эксплуатацию и принуждение уязвимых людей режимом Лукашенко, а также бездушное и бесчеловечное содействие режима незаконным миграционным потокам через свои границы в Европу», — сказал Прайс.

«Пока режим в Беларуси отказывается соблюдать свои международные обязательства, подрывает мир и безопасность в Европе и продолжает репрессировать и издеваться над народом, который всего лишь стремится жить в свободе, мы будем продолжать давление на Лукашенко и не прекратим призывать к ответственности», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

США, по его словам, продолжат поддерживать Польшу и всех своих партнеров в Европе, «которым угрожают неприемлемые действия Беларуси».

Отвечая на вопрос о введении новых санкций в отношении Минска, Прайс сообщил, что сегодня (8 ноября) ни о каких акциях объявлено не будет. «Как вы знаете, мы анонсировали серию политических шагов, которые в ряде случаев предпринимали вместе со своими партнерами и союзниками в Европе», — отметил Нед Прайс.

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