ГПК «не видит объективных причин» для закрытия пункта пропуска «Кузница Белостокская»

Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал решение польских властей закрыть автодорожный международный пункт пропуска «Кузница Белостокская» на границе двух стран.

«Объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит», — говорится в кратком пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что при возобновлении работы пункта пропуска «белорусские службы готовы обеспечить оформление в штатном режиме» (со стороны Беларуси — «Брузги»).

Пункт пропуска «Кузница Белостокская» закрывается 9 ноября в 07:00 по местному времени (в 09:00 по минскому) в связи с попыткой большой группы нелегальных мигрантов прорваться в Польшу.

8 ноября президент Польши Анджей Дуда провел совещание с силовиками и обсудил ситуацию на границе с главами Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Грузии и Казахстана, а также с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

В связи с попыткой большой группы мигрантов прорваться в Польшу на сегодня запланировано чрезвычайное заседание сейма в связи с ситуацией на границе.

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