Глава Евросовета призвал белорусские власти придерживаться норм международного права

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Придерживаться норм международного права призвал Беларусь президент Европейского совета Шарль Мишель.

«ЕС не приемлет никаких попыток использовать мигрантов в политических целях. Мы внимательно следим за ситуацией на границах Евросоюза», — написал Мишель в «Твиттере».

Европейский совет — высший политический орган Евросоюза, куда входят главы государств и правительств стран ЕС.

С похожим заявлением ранее выступила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: «Беларусь должна прекратить подвергать опасности жизни людей. Использование Беларусью мигрантов в политических целях неприемлемо».

«Я призываю государства — члены ЕС окончательно утвердить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку», — сказала глава Еврокомиссии — высшего органа исполнительной власти ЕС.

Заявления высших чиновников Евросоюза последовали на фоне обострения ситуации на белорусско-польской границе.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

 

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Тэги: нелегальные мигранты Персона: Шарль Мишель

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