Дуда позвонил Тихановской в связи с обострением кризиса на польско-белорусской границе

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Обострение кризиса на белорусско-польской границе обсудили вечером 8 ноября президент Польши Анджей Дуда и лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская.

Дуда, как отмечается на его странице в «Твиттере», поблагодарил собеседницу «за полную поддержку и понимание». «Защищая наши границы, мы защищаем Европу», — написал польский руководитель.

Такие же слова он адресовал главам Литвы, Грузии, Латвии, Эстонии и Украины, с которыми обсудил ситуацию на границе.

По информации пресс-службы Дуды, тот выразил благодарность за поддержку Польши белорусской демократической оппозицией, а также за «предоставление достоверной информации о циничном использовании мигрантов властями в Минске и реальных причинах ситуации на польско-белорусской границе».

Пресс-служба Тихановской сообщила, что инициатива звонка исходила от Дуды. По словам демлидера, кризис на границе не может рассматриваться отдельно от политического кризиса в Беларуси. Она заявила о необходимости остановить насилие, чтобы избежать новых жертв.

Стороны обсудили возможные меры давления для прекращения кризиса, а также варианты доставки гуманитарной помощи мигрантам. Рассмотрена возможность поднять вопрос белорусского и миграционного кризиса в Совете безопасности ООН и других международных организациях.

В связи с попыткой большой группы мигрантов прорваться в Польшу власти этой страны 9 ноября в 7 часов (в 9 по минскому времени) закрывают пограничный переход «Кузница Белостокская — Брузги». На сегодня запланировано чрезвычайное заседание сейма в связи с ситуацией на границе.

 

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Тэги: нелегальные мигранты Персона: Анджей Дуда Светлана Тихановская

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