Беларусь и РФ заключили соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов

Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов, сообщила пресс-служба белорусского Министерства энергетики.

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Соответствующий документ 8 ноября подписали министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и генеральный директор российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

В Минэнерго отметили, что соглашение заключено «в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики», утвержденной Александром Лукашенко и Владимиром Путиным на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября, и определяет порядок перевозки ядерных материалов между странами.

«Во время встречи, которая состоялась в Москве, Виктор Каранкевич и Алексей Лихачев обсудили ход реализации проекта по строительству БелАЭС, а также вопросы дальнейшего сотрудничества Беларуси и госкорпорации «Росатом», — сообщили в белорусском энергетическом ведомстве.