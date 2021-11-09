Лукашенко изменил декрет «Об иностранной безвозмездной помощи»

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Александр Лукашенко 8 ноября подписал декрет № 7, которым внесены изменения в декрет № 3 от 25 мая 2020 года «Об иностранной безвозмездной помощи», сообщает его пресс-служба.

В релизе подчеркивается, что «подходы по работе с иностранной безвозмездной помощью не меняются, а корректируются и дополняются отдельные положения».

В новой редакции документа уточняются термины «имущество», «товар», чтобы «исключить их неоднозначное толкование». Указано, что имущество и товары, вносимые в качестве вклада в уставный фонд юридического лица его иностранным учредителем, не относятся к иностранной безвозмездной помощи. К помощи в виде денежных средств будут относиться также средства, поступившие путем погашения электронных денег.

Появились дополнительные категории отправителей такой помощи: организации, не являющиеся юрлицами, и граждане Беларуси, находящиеся за пределами страны более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу предоставления помощи. Отдельно закреплено определение «иностранный анонимный жертвователь».

В самом документе, размещенном на сайте Лукашенко, под такими жертвователями подразумеваются лица, предоставившие иностранную безвозмездную помощь, в том числе перечислившие денежные средства через банк-нерезидент, и не указавшие в платежных и иных документах сведения, позволяющие их идентифицировать (фамилия, имя, отчество — если имеется, место жительства и (или) пребывания (страна), наименование организации, банковские реквизиты), либо указавшие недостоверные сведения.

В предыдущей версии документа это понятие не раскрывалось.

Декрет, по версии пресс-службы Лукашенко, «сохранил ответственность и уточнил запрещенные законодательством цели использования помощи, положения урегулированы с учетом иных норм законодательства, принятого в текущем году». О каком именно законодательстве идет речь, не уточняется.

Как и в прежней версии декрета, запрещается использование такой помощи для осуществления террористической и иной экстремистской деятельности, других деяний, запрещенных законодательством, либо финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий; подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, депутатов местных советов, организации либо проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или распространения агитационных материалов; организации мероприятий, направленных на проведение политической и агитационно-массовой работы среди населения.

«Однако запрет теперь будет касаться использования средств не только непосредственно для осуществления такой деятельности, но и в целом в связи с перечисленными направлениями».

Перечень разрешенных целей использования помощи также остался прежним. В нем 14 позиций.

Новый декрет вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

Порядок получения и использования иностранной безвозмездной помощи в Беларуси неоднократно критиковался правозащитниками и юристами. C 2003 года эта сфера регулируется исключительно декретами. Вопросы привлечения и использования иностранной безвозмездной помощи курирует департамент по гуманитарной деятельности Управления делами президента.

 

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Тэги: безвозмездная помощь Персона: Александр Лукашенко

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