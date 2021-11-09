Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин, который находится в начале сезона 2021/2022 в сумасшедшей форме, забросил очередную шайбу.

В этот раз (всего в нынешнем регулярном чемпионате у него уже 11 голов) заброшенная шайба позволила ему подняться на четивертое место в списке лучших голеодоров в истории Национальной хоккейной лиги.

Топ-10 лучших голеадоров выглядит так:

1. Уэйн Гретцки — 894;

2. Горди Хоу — 801;

3. Яромир Ягр — 766;

4-5. Бретт Халл — 741;

4-5. Александр Овечкин — 741;

6. Марсель Дионн — 731;

7. Фил Эспозито — 717;

8. Майк Гартнер — 708;

9. Марк Мессье — 694;

10. Стив Айзерман — 692.

В прошедшем поединке Овечкин заработал еще и два ассистенских балла. Теперь у него 1341 (741+600) балла по системе гол + пас. Это 29-е место в истории НХЛ.