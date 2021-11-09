Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ
Российский нападающий Александр Овечкин, который находится в начале сезона 2021/2022 в сумасшедшей форме, забросил очередную шайбу.
В этот раз (всего в нынешнем регулярном чемпионате у него уже 11 голов) заброшенная шайба позволила ему подняться на четивертое место в списке лучших голеодоров в истории Национальной хоккейной лиги.
Топ-10 лучших голеадоров выглядит так:
1. Уэйн Гретцки — 894;
2. Горди Хоу — 801;
3. Яромир Ягр — 766;
4-5. Бретт Халл — 741;
4-5. Александр Овечкин — 741;
6. Марсель Дионн — 731;
7. Фил Эспозито — 717;
8. Майк Гартнер — 708;
9. Марк Мессье — 694;
10. Стив Айзерман — 692.
В прошедшем поединке Овечкин заработал еще и два ассистенских балла. Теперь у него 1341 (741+600) балла по системе гол + пас. Это 29-е место в истории НХЛ.