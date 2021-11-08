Науседа пообещал Дуде помощь в сдерживании мигрантов

Литва готова оказать Польше помощь в сдерживании наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси, заявил литовский президент Гитанас Науседа в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой.

Фото: delfi.lt

«Масштаб гибридной атаки со стороны белорусского режима беспрецедентен. Мы должны оставаться едиными и солидарными. Литва готова сотрудничать с Польшей и всеми возможными средствами способствовать преодолению этого кризиса», — цитирует Науседу его группа по вопросам коммуникации, передает БелаПАН.

Главы Литвы и Польши «договорились поддерживать связь, регулярно обмениваться информацией о ситуации на границе с Беларусью и координировать действия».

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Литвы предложило ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью в связи с высокой концентрацией мигрантов на белорусско-польской границе.

Утром 8 ноября в телеграм-каналах появились видеозаписи того, как большая колонна мигрантов двигалась вдоль трассы к границе с Польшей. Их сопровождали люди в камуфляжной форме.

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что «на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей». «Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», — отметили в комитете.

Ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной, заявила пресс-служба Госпогранкомитета около 17:45 в своем телеграм-канале.

«Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, — утверждают в ведомстве. — По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания».

«Беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

В белорусском пограничном ведомстве утверждают, что некоторые мигранты начали разрушать польские заграждения «в ответ на неоправданное применение специальных средств».

Анджей Дуда 8 ноября провел заседание Совета национальной безопасности с участием министров обороны, иностранных дел, главы пограничной службы и др. Польский президент также обсудил ситуацию с главой Грузии. Кроме того, Дуда решил сократить свой визит в Словакию.

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