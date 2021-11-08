Беларусь отказалась поставлять Украине электроэнергию

/ Экономика
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Белорусская энергетическая компания «Белэнерго» сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину. Соответствующее письмо директора белорусской компании Павла Дрозда опубликовала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная на своей странице в Facebook, пишет УНИАН.

Фото: pixabay.com

«„Белэнерго“ сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется», — говорится в письме.

Соответствующие письма получили украинские компании-участники рынка электрической энергии.

При этом Кошарная отметила, что письмо датировано сегодняшней датой и несмотря на то, что импорт из Беларуси 8 ноября состоялся, в дальнейшем его уже не будет.
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Тэги: Белэнерго Беларусь-Россия Укрэнерго Персона: Павел Дрозд

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