Беларусь отказалась поставлять Украине электроэнергию

Белорусская энергетическая компания «Белэнерго» сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину. Соответствующее письмо директора белорусской компании Павла Дрозда опубликовала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная на своей странице в Facebook, пишет УНИАН.

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«„Белэнерго“ сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется», — говорится в письме.

Соответствующие письма получили украинские компании-участники рынка электрической энергии.

При этом Кошарная отметила, что письмо датировано сегодняшней датой и несмотря на то, что импорт из Беларуси 8 ноября состоялся, в дальнейшем его уже не будет.