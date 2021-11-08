Алексиевич и еще три нобелевских лауреата по литературе выступили с открытым письмом по поводу ситуации на белорусско-польской границе

C открытым письмом по поводу ситуации на белорусско-польской границе выступили четыре лауреата Нобелевской премии по литературе: Светлана Алексиевич (Беларусь, 2015), Ольга Токарчук (Польша, 2018), Грета Мюллер (Германия/Румыния, 2009) и Эльфрида Елинек (Австрия, 2004).

Фото: delfi.lt

Текст письма разместила на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Токарчук, передает БелаПАН.

Писательницы обращаются в Совет Европы и Европейский парламент. По их мнению, сейчас на восточной границе Евросоюза происходит «гуманитарная катастрофа», из-за введенного Польшей чрезвычайного положения на границе больным людям не предоставляется медицинская помощь, а СМИ не имеют доступа в зону действий.

«Однако даже эта неполная, отрывочная информация дает представление о масштабах гуманитарной катастрофы, происходящей на границе Европейского союза: мы знаем, что там люди подвергаются безжалостной репрессивной процедуре и обречены на холод, голод и истощение. Белорусские турфирмы, контролируемые режимом Лукашенко, обещают отчаявшимся беженцам въехать в ЕС за высокую плату. Заманив таким образом в Минск, их отвозят организованным транспортом в лес до границы. Там их пытаются вытеснить в Польшу, а польские службы насильно возвращают в Беларусь. В худшем случае это заканчивается смертью. Некоторые из погибших известны нам по именам, другие умирают анонимно», — пишут нобелевские лауреаты.

Они просят власти ЕС «не отворачиваться от трагедии».

«То, что мы допускаем на этих границах, не соответствует нашим основным европейским ценностям. Мы призываем к скорейшему и наиболее эффективному разрешению этого гуманитарного кризиса, к соблюдению положений Женевской конвенции и прежде всего к возможности начать процедуру предоставления убежища для всех, кто просит об этом и был задержан в этой стране», — призывают писательницы европейских чиновников.

Они просят допустить в приграничный регион гуманитарные организации для оказания медицинской и юридической помощи, а также журналистов.