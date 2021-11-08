Жительницу Мостов оштрафовали за наклейку с гербом «Погоня» на фасаде дома

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Судья Виталий Синило наказал жительницу Мостов на 1160 рублей штрафа за наклеенный на фасад ее дома герб «Погоня», который официально зарегистрирован в Беларуси как историческая ценность.

Суд Мостовского района. Источник: spring96.org

Правозащитники «Весны» уточнили, что женщине вменили одиночное пикетирование, которое она якобы провела, наклеив изображение прошлого государственного герба страны.

Наклейку в середине лета 2020 года наклеил сын хозяйки дома, который посещал родителей.
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Тэги: герб Погоня пикет милиция права человека в Беларуси Персона: Виталий Синило Город: Мосты

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