ГПК: Перед польскими заграждениями на линии границы находится более двух тысяч беженцев

Ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной, заявила пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси около 17:45 в своем телеграм-канале.

Источник: ГПК

«Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, — утверждают в ведомстве. — По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания».

«Беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

В белорусском пограничном ведомстве утверждают, что некоторые мигранты начали разрушать польские заграждения «в ответ на неоправданное применение специальных средств».

Пограничная служба Польши сообщила, что предотвращено уже несколько попыток мигрантов форсировать границу с белорусской стороны. Мигранты разбирают ограждение с применением лопат, ножниц по металлу и подручных средств. С польской стороны им закрывают путь пограничники, полиция и войска.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик написал в «Твиттере», что «в настоящее время под Кузницей продолжается регулярная битва». «Пограничная служба, полиция и Войско Польское защищают нашу границу от нападения мигрантов, вдохновленных и подготовленных Лукашенко. Помните, польские службы защищают нас, но им нужна наша поддержка!» — призвал поляков замминистра.

В утреннем посте в социальных сетях премьер-министр Матеуш Моравецки написал, что «граница польского государства — это не просто линия на карте». «За нее была пролита кровь поколений поляков. Эта граница священна. Перед лицом угрозы охрана границы должна быть чем-то абсолютно очевидным и основываться на консенсусе всех политических сил», — подчеркнул Моравецки.

8 ноября проходит заседание кризисного штаба с участием президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра и руководителей силовых ведомств. Тема встречи — ситуация на границе с нелегальными мигрантами.