Верховный суд ликвидировал «Таварыства беларускай мовы»

Верховный суд на заседании 8 ноября удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ), сообщила БелаПАН руководитель теперь уже лишенной регистрации организации Елена Анисим.

«Сегодня мы собираем секретариат, об этом мы договорились раньше, на предыдущем заседании, — сообщила она. — На том же предыдущем заседании было предложение о создании новой организации в случае вот такого решения Верховного суда. Поэтому на сегодняшнем заседании с учетом уже озвученного Верховным судом решения мы примем окончательное решение о том, что и как мы делаем дальше. Как один из вариантов — учреждение и регистрация новой организации».

На вопрос, дадут ли, по ее мнению, власти зарегистрировать новую организацию, Анисим ответила: «Нас меньше всего волнует то, что и как они будут делать».

«Мы подготовим в соответствии с законодательством все бумаги, документы, сделаем все необходимые шаги, а там будем видеть, — отметила руководитель ликвидированной организации. — Фактически сегодняшнее решение Верховного суда уже показало отношение к гражданскому обществу. Мы к этому были уже готовы. По всей процедуре ведения нашего дела мы видели, что даже если делается вид, что есть какая-то объективность, на самом деле решение [о ликвидации] было заранее подготовлено и просто во времени было оттянуто нашими стараниями».

ТБМ теперь должно освободить помещение на улице Румянцева в Минске, где размещался главный офис организации. Согласно законодательству также должны быть закрыты газета «Наша слова» — печатный орган ТБМ и издание «Новы час», учрежденное Минской городской организацией ТБМ, которое раньше выходило на бумаге, а теперь существует в виде новостного сайта.

«Наши редакторы думают, каким образом они могут перерегистрировать эти издания, поэтому ищут возможные варианты. Пока я точно не знаю, что им удастся сделать, а что нет», — сказала Анисим.

Как сообщалось, летом Минюст вынес ТБМ два письменных предупреждения по результатам внеплановой проверки деятельности организации. Руководство объединения решило обжаловать предупреждение, касающееся сведений о юридических адресах нескольких структур ТБМ, а также неопубликованного на сайте финансового отчета.

Из-за жалобы на предупреждение 27 августа Верховный суд на неопределенный срок приостановил рассмотрение дела о ликвидации ТБМ. 28 сентября Верховный суд отклонил жалобу общества, сохранив таким образом юридические основания для возобновления судебного процесса о ликвидации объединения.

ТБМ было основано в 1989 году для поддержки и развития белорусского языка и культуры, а также защиты лингвистических прав граждан. До апреля 1997 года объединение возглавлял народный поэт Беларуси Нил Гилевич. После в течение двух лет организацией руководил поэт, журналист и дипломат Генадзь Буравкин. Осенью 1999-го председателем ТБМ был избран археолог, историк белорусской архитектуры, преподаватель, политический и общественный деятель Олег Трусов. В октябре 2017 года объединение возглавила филолог Елена Анисим, которая на тот момент являлась депутатом Палаты представителей Национального собрания шестого созыва.

ТБМ проводило общественные кампании в защиту белорусского языка, юридически помогало тем, кто подвергался дискриминации по языковому признаку, разрабатывало законопроекты, направленные на равноправное сосуществование в стране двух государственных языков (белорусского и русского).