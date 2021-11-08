США открывают границы для привитых туристов

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С понедельника США открывают въезд для приезжих из других стран, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса препаратами, признанными на международном уровне. Российская вакцина «Спутник V» в список одобренных вакцин не входит.

Всемирная организация здравоохранения пока официально не рекомендовала «Спутник V» к использованию, процесс ее сертификации все еще продолжается. Российские политики ранее называли это «вакцинной дискриминацией», объясняя задержки политическими причинами. Международные эксперты объясняют их техническими причинами, в частности, тем, что российская сторона не смогла вовремя предоставить необходимую информацию, передает Би-би-си.

Запрет на посещение США иностранцами, введенный еще администрацией Дональда Трампа, продолжался почти два года — с марта 2020-го. Гражданам Китая, где началось распространение коронавируса, въезд был запрещен еще раньше.

По словам представителей различных авиалиний и турагентств по всему миру, после объявления даты снятия запрета сотни тысяч людей забронировали авиабилеты и гостиницы в США.

Помимо паспорта о вакцинации, туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до полета. Также они обязаны представить полную контактную информацию для системы отслеживания случаев заражения. Карантин по прибытии в США не предусмотрен.

Американские власти говорят, что доступ в страну будет открыт для тех, кто прошел вакцинацию препаратами, одобренными администрацией США или ВОЗ. Это означает, что въезжать смогут те, кто получил одну дозу вакцины Johnson & Johnson, или две дозы Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinopharm, Sinovac.
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Тэги: вакцинация США вакцина Спутник V

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