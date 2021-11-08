Лавров отказался от нормандской встречи

/ Политика
Просмотров: 135

Россия отказалась провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, предложенную Францией и Германией, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что 29 октября РФ направила участникам нормандского формата свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа нормандской встречи, но до сих пор не получила реакцию.

А в конце октября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил провести встречу 11 ноября.

«Я ему сказал, что мы хотели бы получить реакцию наших коллег на предложения. Тем не менее на днях мы вновь получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначена как чуть ли не безальтернативная дата. Мы направили дополнительные аргументы, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, и перечислили шаги Киева для торпедирования минских договоренностей», — заявил Лавров.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: нормандская четверка МИД РФ война на Донбассе Персона: Сергей Лавров

Другие материалы на эту тему:

Имеющий немецкое гражданство племянник Киселева воевал на Донбассе

Имеющий немецкое гражданство племянник Киселева воевал на Донбассе

Встреча Порошенко, Путина, Меркель и Олланда в Минске. Онлайн-репортаж

Встреча Порошенко, Путина, Меркель и Олланда в Минске. Онлайн-репортаж