Штаб-квартира НАТО: Использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве гибридной тактики недопустимо

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«Использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве гибридной тактики недопустимо», — говорится в заявлении штаб-квартиры НАТО в Брюсселе по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Документ цитирует польский канал TVN24.

Фото: ГПК

«Мы обеспокоены недавней эскалацией на польско-белорусской границе. Мы призываем Беларусь соблюдать нормы международного права. Мы наблюдаем волну мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию союзников через Беларусь. НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией», — говорится в заявлении, передает БелаПАН.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в «Твиттере», что «ситуация на границе становится все более напряженной». «Подобные ситуации стали почти обычным явлением. Мы все должны быть благодарны нашим солдатам и пограничникам за их службу», — сказал Блащак.

Министерство внутренних дел Польши сообщило в «Твиттере», что на границе готовы противодействовать нарушению закона 12 тыс. военнослужащих. «Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице», — отмечает ведомство.

На польско-белорусской границе «началась крупнейшая на сегодняшний день попытка силового проникновения в Польшу», заявил утром Станислав Жарын, пресс-секретарь министра — координатора специальных служб, министра внутренних дел Мариуша Каминьского.

Представитель Подляшского отдела пограничной службы Польши заявила, что с белорусской стороны находятся несколько тысяч мигрантов. По ее словам, в основном это граждане Ирака, большинство из них молодые люди.

 

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Тэги: НАТО-Беларусь нелегальные мигранты Персона: Мариуш Блащак

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