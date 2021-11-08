Лукашенко обсудил с Алиевым перспективы участия белорусских компаний в реализации «масштабных взаимовыгодных проектов» на территории Азербайджана

Александр Лукашенко и азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора 8 ноября «обсудили перспективы участия белорусских компаний в реализации масштабных взаимовыгодных проектов на территории Азербайджана». Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Стороны «подтвердили стратегический характер двустороннего сотрудничества и рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в апреле в Баку», говорится в сообщении.

Лукашенко «приветствовал тот факт, что год назад завершилось многолетнее противостояние между Азербайджаном и Арменией». Он, сообщает пресс-служба, «особо обратил внимание на важность начавшегося процесса мирного строительства, который идет на пользу обеим странам».

«Лукашенко подчеркнул, что восстановление транспортных коммуникаций и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе и обеспечить благосостояние и безопасность всех проживающих там народов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Лукашенко также выразил соболезнования родным и близким всех жертв многолетнего карабахского конфликта и отметил «исключительную важность принятого год назад при посредничестве России заявления, остановившего кровопролитие».

Он сообщил, что в знак дружбы белорусского и азербайджанского народов в Минске будет установлен памятник уроженцу города Гянджа, поэту и мыслителю Низами Гянджеви, 880-летие которого отмечается в этом году.