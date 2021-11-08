В Беларуси за сутки официально зарегистрировано 1887 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1887 новых случаев COVID-19, сообщила 7 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

Умерли 13 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписаны 1534 человека.

7 ноября Минздрав зарегистрировал 1912 новых случаев коронавируса, 6 ноября — 1993, 5 ноября — 1991, 4-го— 1998, 3-го — 1996, 2-го — 1979, 1-го — 1890. Суточный рекорд заболеваемости отмечен 21 октября — 2097.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 615 814 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 591 786 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 4758 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 080 тестов на коронавирус (днем ранее — 33 205). Всего проведен 9 867 401 тест.

На 7 ноября более 3 млн 22 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 2 млн 332 тыс. прошли полный курс вакцинации.