МВД Литвы предложило ввести режим ЧП на границе с Беларусью

Министерство внутренних дел Литвы предложило ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью в связи с высокой концентрацией мигрантов на белорусско-польской границе, передает балтийское информагентство BNS со ссылкой на главу МВД Агне Билотайте.

«Учитывая действительно серьезную ситуацию, МВД предлагает ввести чрезвычайное положение. Предложение должно быть рассмотрено правительством, должно быть принято решение», — заявила она.

«Мы следим за тем, что происходит на польско-белорусской границе, — добавила литовская чиновница. — Конечно, это означает, что мы также можем ожидать подобных вторжений и атак, потому все наши государственные органы максимально подготовлены, <...> армия в настоящее время передислоцирована с учетом определенной специфики [ситуации]».

По словам главы Службы охраны государственной границы Литвы Рустама Любаева, есть информация, что в лагерях нелегальных мигрантов в Литве могут быть организованы беспорядки.

Утром 8 ноября в телеграм-каналах появились видеозаписи того, как большая колонна мигрантов двигалась вдоль трассы к границе с Польшей. Их сопровождали люди в камуфляжной форме.

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что «на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей». «Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», — отметили в комитете.

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