Правозащитники: заключенных в СИЗО ограничили в подписке на печатные издания

Заключенных в СИЗО ограничили в подписке на печатные издания, сообщает в телеграм-канале лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна». Это следует из ответа, полученного из СИЗО-1 Минска на запрос родных одного из политзаключенных.

Фото со страницы maxim-nm.livejournal.com

В опубликованном правозащитниками письме сообщается, что изменения были внесены в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов еще 30 июня текущего года соответствующим постановлением МВД.

Новые правила начали действовать 23 сентября.

В частности, из правил внутреннего распорядка исключен пункт 169: «Подписка может быть оформлена на имя лица, содержащегося под стражей, его родными или иными лицами». В связи с этим, пояснили в СИЗО-1, «оформление подписки в отделении связи производит сотрудник следственного изолятора за счет средств лица, находящегося под стражей, находящихся на его лицевом счете».

Ранее оформленные подписки на печатные издания на ноябрь и декабрь 2021 года будут вручены адресатам, подчеркивается в ответе из СИЗО № 1.