Биржа: рубль укрепился к евро и доллару на торгах в понедельник

Завершились первые на этой неделе торги на БВФБ.

Три основные иностранные валюты свои позиции завершили на следующих позициях:

евро — 2,8317 белорусского рубля (-0,0028 пункта);

доллар — 2,4487 белорусского рубля (-0,0021 пункта);

российский рубль — 3,4317 белорусского рубля за 100 российских (+0,0136 пункта).

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , продемонстрировали рост .

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