Биржа: рубль укрепился к евро и доллару на торгах в понедельник
Завершились первые на этой неделе торги на БВФБ.
Три основные иностранные валюты свои позиции завершили на следующих позициях:
- евро — 2,8317 белорусского рубля (-0,0028 пункта);
- доллар — 2,4487 белорусского рубля (-0,0021 пункта);
- российский рубль — 3,4317 белорусского рубля за 100 российских (+0,0136 пункта).
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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