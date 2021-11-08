ГПК: к польской границе движется колонна из тысячи беженцев

Многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей, сообщил 8 ноября телеграм-канал Государственного пограничного комитета.

«Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью, — говорится в сообщении. — На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

«Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали», — подчеркнули в комитете.

Многие телеграм-каналы сегодня опубликовали видео, как большая колонна людей движется вдоль автотрассы и их сопровождают люди в камуфлированной форме.

Как уточнил БелаПАН официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, в группе более тысячи человек. В таком масштабе она была зафиксирована уже «вблизи государственной границы», добавил он.

При этом представитель комитета затруднился сказать, идет ли речь только о вытесненных ранее из стран ЕС мигрантах. «Пока не могу сказать точно. Думаю, что среди этой многочисленной группы есть и такие», — отметил он.

Бычковский не смог сказать, куда направляется группа: «Ситуация достаточно быстро меняется. Мы предпринимаем усилия, чтобы там обеспечивался порядок и каналы международного сообщения, в частности пункт пропуска «Брузги», функционировали без перебоев».

«Я пока не могу сказать, куда они идут и какие у них планы. Единственное, что знаю: они говорят, что хотят попасть в Польшу с целью получения статуса беженца», — добавил он.

На вопрос, будет ли погранкомитет предпринимать действия для того, чтобы мигранты незаконно не пересекали границу с белорусской стороны, Бычковский ответил: «Что касается пункта пропуска, мы уже предприняли эти меры. Мы несем службу в усиленном варианте несения службы и стараемся обеспечить правопорядок и законность».

Пресс-секретарь министра — координатора спецслужб, министра внутренних дел Польши Станислав Жарын написал в «Твиттере» о поступлении «очень тревожной информации с границы». «В Беларуси, у границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они двинулись к границе Польши. Они попытаются массово вторгнуться в Польшу», — заметил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что группа состоит в основном из молодых мужчин, и добавил, что началась «самая большая попытка войти в Польшу».

«По последней информации, эта массовая группа мигрантов находится под строгим контролем белорусских вооруженных подразделений, которые решают, в какую сторону группа может или не может идти. Это еще один пример враждебной деятельности режима, направленной против Польши», — добавил он.

7 ноября немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на данные немецких спецслужб сообщил , что в настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800—1.000 мигрантов. Кроме того, по сведениям издания, Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока — до марта минский аэропорт готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем два года назад. Сообщается также, что вскоре для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока могут быть задействованы еще пять белорусских аэропортов.

Александр Лукашенко на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который находился в Минске с рабочим визитом 28 октября, заявил, что вдоль западных границ Беларуси продолжается милитаризация.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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