МВД признало еще ряд интернет-ресурсов экстремистскими формированиями

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Министерство внутренних дел 8 ноября признало экстремистскими формированиями группы граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов «BYPOL/»мобилизационный план «Перамога» и закрытого телеграм-чата «Смайл суки». Указанные интернет-ресурсы и чат добавлены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, размещенный на сайте МВД.

Таким образом, на сегодня в этот список включено 13 инициатив и групп, объединенных посредством телеграм-каналов и чатов.

12 октября Совет министров принял постановление № 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Как пояснили в МВД, документ дал «старт работе правоохранительных органов по юридическому признанию групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями».

Решение о признании группы граждан экстремистским формированием принимают МВД или КГБ. Создатели, организаторы и участники таких формирований будут привлекаться к ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования либо участие в нем, до 10 лет лишения свободы), пояснили в МВД.

 

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Тэги: МВД свобода слова ByPol

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