В выходные страны ЕС не впустили 686 нелегалов со стороны Беларуси

За минувшие выходные дни страны Европейского союза не впустили на свою территорию 686 мигрантов, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.
Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 6 и 7 ноября было зафиксировано соответственно 240 и 222 попытки нелегального проникновения с белорусской территории. Задержали 13 человек (шесть граждан Индии, пять — Сирии, а также гражданина Нигерии и гражданина Кот-д’Ивуара).
Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции за два дня задержаны шесть человек: два гражданина Польши, два— Сирии, гражданин Грузии и гражданин Украины.
Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что в субботу и воскресенье в страну не впустили соответственно 97 и 98 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. С начала августа, когда было принято решение не задерживать нелегалов, а разворачивать их обратно в Беларусь, на территорию Литвы не пропустили 5.944 человека. При этом с начала года белорусско-литовскую границу незаконно пересекли около 4,2 тыс. мигрантов.
В литовской погранслужбе сообщили, что в воскресенье двое граждан Камеруна и кубинец попытались пересечь пограничный пункт Мядининкай на автобусе, следовавшем из Минска в Вильнюс, предъявив поддельный вид на жительство в Испании и Люксембурге. Их высадили из автобуса и отправили обратно в Беларусь.
Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщила, что в субботу и воскресенье по 21 иностранцу попытались незаконного пересечь латвийско-белорусскую границу.
Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.
По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.
Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.