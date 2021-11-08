Лукашенко вновь жалуется: нас пытаются расшатать и наклонить

В ходе в встречи с вице-премьером Юрией Назаровым и главой концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым Александр Лукашенко вновь пожаловался на внешнее давление.

Отметив, как передает его пресс-служба, что «влияние нефтехимического комплекса на развитие экономики велико», правитель пожаловался, что «нас пытаются расшатать и наклонить, прежде всего по нефтехимическому направлению».

Он считает, что «зарубежные наши так называемые партнеры себя не очень солидно ведут. Известные санкции».

Также Лукашенко затронул и функционирование белорусских и российских предприятий: «Разница все-таки у нас здесь есть еще. И налоговый маневр присутствует. Мы тут наполовину вроде бы как-то договорились, но проблемы есть».

Он поручил подчиненным проработать вопрос его посещения Мозырского и Новополоцкого НПЗ, а также предприятия «Гродно Азот», где реализуются инвестиционные проекты.

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