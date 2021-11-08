Группа белорусских десантников и спецназовцев  переброшена в Казань

В Казани 8 ноября состоялась торжественная церемония открытия совместных учений с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2021», сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Учения пройдут на полигоне Казанского танкового училища 8—12 ноября, их активная фаза начнется 11 ноября. К маневрам привлечены национальные контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана общей численностью около 1.800 военнослужащих из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции государств-участниц. Задействовано свыше 300 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-24 и Ми-8, бронетранспортеры и бронеавтомобили, беспилотные комплексы.

«Белорусский миротворческий контингент на этом учении представлен подразделениями 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел, — отметили в военном ведомстве. — Ранее железнодорожным эшелоном в Казань прибыла и военная техника белорусского контингента».

«В ходе маневров участники отработают вопросы подготовки и ведения операции по поддержанию мира, выполнения совместных задач по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий, отражения нападений на конвои с гуманитарным грузом, оказания содействия в восстановлении мирной жизни, охраны и обороны критически важных объектов гражданской инфраструктуры», — пояснили в Минобороны.

Ранее пресс-служба ОДКБ сообщила, что в учениях «Нерушимое братство — 2021», которые пройдут в рамках совместных стратегических учений «Боевое братство — 2021», будут задействованы воинские контингенты стран организации, подразделения военной полиции, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования органов внутренних дел , национальных гвардий, уполномоченных органов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«В ходе практических действий миротворческие силы отработают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого «боевиками», а также освобождение «заложников» и оказание помощи пострадавшим», — сообщили в организации.

На заключительный этап учений приглашены представители Монголии, Сербии, Узбекистана, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Международного комитета Красного креста и других международных организаций.