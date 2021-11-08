Новое назначение в системе МВД

В центральном аппарате Министерства внутренних дел появился новый сотрудник.

На должность начальника управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел Беларуси назначена подполковник Наталья Сахарчук, сообщает телеграм-канал ведомства.

«До этого более двух лет она руководила отделением информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома», — говорится в сообщении.

Работать в правоохранительных органах Сахарчук начала в 2003 году в должности следователя УСК по Брестской области. «Затем длительное время прослужила на различных должностях в областной ГАИ, в том числе почти 10 лет возглавляла отделение агитации и пропаганды», — отмечается в сообщении.

Предыдущий пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в начале октября покинула этот пост. Сейчас она работает начальником главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

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