Доллар и евро падают на открытии торгов 8 ноября

Две из трех основных иностранных валют на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи 8 ноября сдают свои позиции.

Доллар падает на 0,0048 пункта и торгуется на уровне 2,446 белорусского рубля. А евро теряет - 0,004 пункта — 2,8305 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь набирает сразу 0,149 пункта — 3,433 белорусского рубля за 100 российских.

Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября упал на 3,62%, а с начала года «зеленый» утратил почти 6,1%.

Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , продемонстрировали рост .

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