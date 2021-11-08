Доллар и евро падают на открытии торгов 8 ноября
Две из трех основных иностранных валют на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой биржи 8 ноября сдают свои позиции.
Доллар падает на 0,0048 пункта и торгуется на уровне 2,446 белорусского рубля. А евро теряет - 0,004 пункта — 2,8305 белорусского рубля.
Российский рубль в свою очередь набирает сразу 0,149 пункта — 3,433 белорусского рубля за 100 российских.
Отметим, что биржевой курс доллара по итогам октября
Напомним, на минувшей рабочей неделе (1-5 ноября) на БВФБ четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Читайте также:
Что будет с курсом рубля до конца года: эксперт сделала прогноз Нацбанк объяснил увеличение ЗВР за октябрь ЕБРР ухудшил прогноз динамики ВВП Беларуси на 2022 год