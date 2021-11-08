Бобруйчанина приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство 19-летней девушки

/ Происшествия
Просмотров: 46

43-летнего жителя Бобруйска осудили на пожизненное заключение за жестокое убийство 19-летней девушки.

Как сообщили в прокуратуре Могилевской области, в суде было установлено, что он в апреле 2000-го  «беспричинно напал на Т. возле ее дома. Затем обвиняемый затащил потерпевшую на технический этаж дома, в котором она проживала. Там М. нанес ей по голове и телу штыком от магазинного карабина системы Маузер не менее 51 удара, после чего раздел потерпевшую. Он сознавал, что путем нанесения такого числа ударов причиняет Т. продолжительную боль и страдания».

Полученные девушкой «множественные колото-резаные ранения головы, туловища и конечностей, сопряженных с повреждением мягких тканей, костей черепа, внутренних органов и массивной кровопотерей» стали несовместимыми с жизнью — она скончалась на месте преступления.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство пожизненное заключение Город: Бобруйск

Другие материалы на эту тему:

В шаге от казни. За два убийства одному дали пожизненное, другому — 23 года

В шаге от казни. За два убийства одному дали пожизненное, другому — 23 года

Убийце милиционера Сергею Дёвкшу обновили пожизненный срок

Убийце милиционера Сергею Дёвкшу обновили пожизненный срок

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор