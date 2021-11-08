Бобруйчанина приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство 19-летней девушки

43-летнего жителя Бобруйска осудили на пожизненное заключение за жестокое убийство 19-летней девушки.

Как сообщили в прокуратуре Могилевской области, в суде было установлено, что он в апреле 2000-го «беспричинно напал на Т. возле ее дома. Затем обвиняемый затащил потерпевшую на технический этаж дома, в котором она проживала. Там М. нанес ей по голове и телу штыком от магазинного карабина системы Маузер не менее 51 удара, после чего раздел потерпевшую. Он сознавал, что путем нанесения такого числа ударов причиняет Т. продолжительную боль и страдания».

Полученные девушкой «множественные колото-резаные ранения головы, туловища и конечностей, сопряженных с повреждением мягких тканей, костей черепа, внутренних органов и массивной кровопотерей» стали несовместимыми с жизнью — она скончалась на месте преступления.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.