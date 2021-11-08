ЕАБР не исключает, что Нацбанк повысит ставку рефинансирования

На фоне двузначной инфляции Национальный банк Беларуси может повысить ставку рефинансирования в ноябре-декабре текущего года до 10%. Такой прогноз сделали аналитики Евразийского банка развития в еженедельном обзоре.

Они также отметили, что в Беларуси кредиты в национальной валюте за девять месяцев приросли на 4,1%. При этом кредиты госсектору увеличились на 11,1%, а частному — на 1,8%. «В последние месяцы рост кредитования несколько активизировался, в большей степени — в сегменте госсектора. Это может быть связано в том числе с наличием профицита банковской ликвидности, которая пока выливается на кредитный рынок в ограниченных объемах», — отмечается в обзоре.

Аналитики ЕАБР «не ожидают смягчения условий кредитования в ближайшие месяцы, учитывая очередное повышение Нацбанком расчетных величин стандартного риска, которые влияют на стоимость кредитования для населения и организаций».

В 2021 году ставка рефинансировании менялась дважды. 21 апреля Нацбанк повысил ее с 7,75 до 8,5%, 15 июля — до 9,25%.

В сентябре потребительские цены к предыдущему месяцу выросли на 1,3%, к декабрю 2020-го — на 7,5%, в годовом выражении — на 10,2%.