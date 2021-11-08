«Требование обязательной вакцинации продиктовано здравым смыслом»

Американская администрация считает, что суды поддержат распоряжение президента Джо Байдена об обязательной вакцинации в компаниях, в которых работает более ста человек.

Глава аппарата Белого дома Рон Клайн заявил, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC: «Я совершенно уверен, что, когда это дело будет рассмотрено в полном объеме, а не только в виде временного постановления, законность этого требования будет подтверждена».

Клейн назвал указ Байдена о вакцинации, который касается 84 миллионов работников частного сектора и вступает в силу 4 января, проявлением «здравого смысла», призванным положить конец пандемии в США.

По его словам, если Управление по охране труда «может требовать носить каску на рабочем месте или быть осторожными с химикатами, то оно может принимать эти простые меры для обеспечения безопасности наших работников».

В октябре Верховный суд США одобрил обязательную вакцинацию медицинских работников в штате Мэн, но пока не рассмотрел широкое общенациональное требование, такое как указ Байдена, касающееся частного сектора, или его распоряжение о вакцинации 4 миллионов федеральных служащих и подрядчиков до 22 ноября.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса .

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать . Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

Посещая 6 ноября Оршанскую больницу № 1, Лукашенко назвал ситуацию с COVID-19 опытом, который заставил всех «серьезно встряхнуться, увидеть слабые места и всякие излишества, которые у нас есть». Он также заявил, что за счет ковидных надбавок удалось повысить заработную плату медперсоналу и на таком же уровне ее надо сохранить и после пандемии.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos