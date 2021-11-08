Глава Минэнерго отчитался о работе БелАЭС

Белорусская атомная станция с 3 ноября 2020 года, когда был включен первый энергоблок, произвела 4,6 млрд киловатт-часов электроэнергии, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

«Это позволяет заместить около 1,3 млрд кубометров природного газа. Ежедневно на атомной электростанции производится 28 млн киловатт-часов электрической энергии, это примерно 25% общего объема ее производства в стране», — сказал чиновник в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

Он напомнил, что БелАЭС планируется полностью ввести в эксплуатацию в 2022 году, в конце 2021-го должна начаться загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. После этого общий объем производства электроэнергии на ней составит 18,5 млрд киловатт-часов в год, отметил Каранкевич. Станцию, по его словам, можно будет эксплуатировать 60 лет с возможностью продления до 100 лет.

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