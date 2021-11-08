Сегодня ожидается первый мокрый снег

/ Общество
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По прогнозам синоптиков, сегодня в Беларуси ожидается первый мокрый снег.

Как отмечается, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (по северу c мокрым снегом).

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +7..+9°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +5..+7°C (ветер порывами до 18 м/с);
  • Гомель +7..+9°C (ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +6..+8°C (ветер порывами до 18 м/с);
  • Могилев +6..+8°C (ветер порывами до 18 м/с);
  • Минск +6..+8°C (ветер порывами до 18 м/с).

 

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Тэги: прогноз погоды мокрый снег

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