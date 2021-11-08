Сегодня ожидается первый мокрый снег
По прогнозам синоптиков, сегодня в Беларуси ожидается первый мокрый снег.
Как отмечается, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди (по северу c мокрым снегом).
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный во многих районах сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +7..+9°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Витебск +5..+7°C (ветер порывами до 18 м/с);
- Гомель +7..+9°C (ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +6..+8°C (ветер порывами до 18 м/с);
- Могилев +6..+8°C (ветер порывами до 18 м/с);
- Минск +6..+8°C (ветер порывами до 18 м/с).