В Вильнюсе прошел митинг против миграционной политики властей, глава МВД объяснила ситуацию

Около 100 человек собрались 7 ноября у здания правительства Литвы на митинг против миграционной политики властей.

Фото Видмантаса Балкунаса / 15min.lt

Акция проходила под лозунгом «Просьба о предоставлении убежища не преступление», сообщает новостной портал 15min.lt .

Ее организовали представители неправительственных организаций левого толка. Они держали плакаты «Стройте мосты, а не стены», «Все люди легальны», «Чтобы граница не превратилась в кладбище» и др.

После митинга с заявлением в соцсетях выступила министр внутренних дел Агне Билотайте, ведомство которой отвечает также за охрану государственной границы.

Она заявила, что разделяет озабоченность участников митинга. Ситуация на границе остается очень сложной, отметила Билотайте, и Литва старается «максимально помочь людям, которых ввел в заблуждение белорусский режим»: едой, водой, одеждой, спальными мешками, при необходимости оказывается медицинская помощь.

«Однако мы не можем позволить использовать мигрантов в качестве оружия против Литвы и Европейского союза, чтобы организованные потоки мигрантов нарушили нашу собственную национальную безопасность. Литва продолжит защищаться от атак, организованных белорусским режимом с помощью нелегальных миграционных потоков. Граница Литвы закрыта для нелегальной миграции», — подчеркнула Билотайте.

По ее словам, мигранты, пересекающие границу в неустановленных местах, будут возвращены, за исключением т.н. гуманитарных случаев. За последние месяцы (по всей видимости, с августа, когда литовские силовики получили право не пропускать и возвращать нелегалов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. — БелаПАН.) по гуманитарным основаниям было пропущено 156 нелегалов. Одно из таких оснований — реальная угроза жизни и здоровью, отметила министр. Она сообщила, что пограничники постоянно инструктируются, в каких случаях можно разрешить незаконное пересечение границы и подать ходатайство о предоставлении убежища. В «нетипичных случаях» они обращаются к вышестоящим должностным лицам и специалистам.

Как сообщила Билотайте, заграждением из колючей проволоки обустроено уже 72 км границы с Беларусью, четырехметровым забором — 10 км.

Министр напомнила, что инициировала обращение стран ЕС к Европейской комиссии с призывом внести законодательные изменения в миграционную политику союза, «чтобы быстро и эффективно противостоять гибридным атакам, с которыми сейчас сталкиваются страны Балтии и Польша». По утверждению Билотайте, она нашла поддержку в этом вопросе уже в 14 из 27 государств — членов ЕС.

Бывший министр обороны Литвы (2008—2012), бывший председатель Парламентской ассамблеи НАТО (2018), член Европейского парламента Раса Юкнявичене в комментарии (также в соцсетях) по итогам митинга отметила, что речь идет не об обычном миграционном кризисе, а о специально разработанном белорусским режимом «миграционном маршруте», чтобы «посеять хаос» в Евросоюзе и повлиять на санкции ЕС, введенные против властей в Минске. Она выразила надежду, что в следующий раз участники акции соберутся возле посольства Беларуси в Вильнюсе.

По словам Юкнявичене, на месте Лукашенко ее радовало бы давление на Литву изнутри, особенно если «соблазнить иракскую семью с маленькими детьми купить турпоездку в Беларусь», что позволит создать щемящую картинку по телевизору.

Днем 7 ноября новостной портал ru.delfi.lt сообщил, что утром литовские пограничники вернули на границу с Беларусью иракскую семью с четырьмя несовершеннолетними детьми, младшему из которых меньше двух лет. Накануне вечером ее обнаружили в Вильнюсском районе.

«Эти люди юридически считались людьми, которых в Литву не впустили, поэтому пограничники оказали им гуманитарную помощь: дали сухую одежду, накормили, дали переночевать в тепле, а сегодня утром, по действующему постановлению министра внутренних дел Агне Билотайте, их вернули на территорию Беларуси», — заявил порталу пресс-секретарь Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

Белорусские власти категорически отвергают все обвинения в свой адрес, перекладывая вину за происходящее на коллективный Запад.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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