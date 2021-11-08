Авиационные власти объяснили, почему «Белавиа» перевозит нелегальных мигрантов

Обвинения в адрес «Белавиа» в организации миграционных потоков возникли для оправдания санкций, авиакомпания не выполняла полеты по спорным маршрутам и не может нести ответственность за посадку в самолет мигрантов, заявил директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

«Тема самой посадки самолета Ryanair уже начала уходить на второй план и уже перестала оправдывать те санкции, которые были введены в отношении Беларуси. Поэтому возникла тема обвинить «Белавиа» в организации миграционных потоков», — сказал Сикорский в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

«Просто выдумывается какая-то дичь, я другого слова даже подобрать не могу. Нас обвиняют, что мы увеличили количество рейсов в Турцию. Давайте это рассмотрим, почему это произошло. Когда вы лязгнули этим «железным занавесом», люди полетели через Турцию, чтобы добраться как-то в эту Европу», — предположил чиновник.

«Как авиакомпания может отличить мигранта от немигранта? Человек покупает билет. На основании чего мы можем ему запретить перелет, скажите? Ведь мы тогда обратились к нашим европейским партнерам: опубликуйте перечень стран, наций, национальностей, вероисповеданий — по любому признаку. Скажите: эти люди не могут пользоваться воздушным транспортом», — заявил Сикорский.

В рамках обсуждения пятого пакета санкций Евросоюз рассматривает меры против «Белавиа», которая, как считают еврочиновники, причастна к нелегальной миграции граждан третьих стран в Западную Европу через белорусскую территорию.