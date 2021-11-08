После катастрофы Ан-12 под Иркутском в Беларуси приостановлена эксплуатация самолетов «Антонов»

В Беларуси после падения под Иркутском самолета Ан-12, принадлежавшего авиакомпании «Гродно», приостановлена эксплуатация самолетов «Антонов» до выяснения всех причин произошедшего, заявил в эфире телеканала СТВ директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

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По его словам, упавший самолет проходил проверку, экипаж был опытный, замечаний по технике пилотирования не имелось.

Как заявил чиновник, срок эксплуатации Ан-12 в 50 лет — «это не возраст».

«Самолет будет летать столько, сколько будут о нем заботиться. Почему-то многие ассоциируют, что старый самолет значит небезопасный самолет. Это не так, если вспомнить те трагедии, которые случились в Эфиопии, Индонезии, когда совершенно новые самолеты разбились», — отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что в Беларуси «серьезнейшая система» обеспечения безопасности полетов. «Департамент осуществляет надзор за состоянием воздушных судов, за подготовкой летного состава, контроль за самой авиационной организацией и многие другие направления деятельности», — сказал руководитель департамента.

По его информации, в стране 20 авиакомпаний, семь из них выполняют международные полеты.

Самолет Ан-12 потерпел крушение 3 ноября во время перелета в России по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск. Авиасудно упало под Иркутском вблизи деревни Пивовариха.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)». По предварительной информации СК РФ, крушение самолета, осуществлявшего грузовой рейс, произошло при заходе на второй круг.

На борту находилось девять человек (пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающих груз), в том числе трое белорусских граждан.