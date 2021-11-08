Из Китая в Беларусь доставят 2,6 млн доз вакцины против COVID-19

Из Китая в Беларусь воздушным путем будет доставлено 2,6 млн доз вакцины против COVID-19, рейс запланирован на 9 ноября, сообщил командир 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

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По словам Лукьяновича, из КНР будет привезено 28 тонн груза. «Туда полет более девяти часов, маршрут Мачулищи — Пекин. Обратно через Новосибирск с дозаправкой», — отметил командир базы.

Сейчас в Беларуси прививают тремя вакцинами: российскими «Спутник V» и «Спутник Лайт» и китайской производства корпорации Sinopharm.

По информации Минздрава, отечественную вакцину от коронавируса планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году.

26 октября Александр Лукашенко во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) заявил, что не видит смысла в завозе западных вакцин от коронавируса .

«Нам подкидывают вот эти оппы (оппозиционеры. — БелаПАН.) идею: завезите Pfizer, пусть будет Johnson&Johnson, Moderna и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда к своим — инструкции получать . Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь», — заявил Лукашенко.

По его мнению, российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская производства корпорации Sinopharm, которые используются в Беларуси, показали себя «гораздо лучше, чем западные», поэтому страна их закупает.

Посещая 6 ноября Оршанскую больницу № 1, Лукашенко назвал ситуацию с COVID-19 опытом, который заставил всех «серьезно встряхнуться, увидеть слабые места и всякие излишества, которые у нас есть». Он также заявил, что за счет ковидных надбавок удалось повысить заработную плату медперсоналу и на таком же уровне ее надо сохранить и после пандемии.

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