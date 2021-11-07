Немецкие СМИ сообщили о готовности Беларуси принимать до 40 рейсов в неделю с Ближнего Востока

До марта Беларусь готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag. По данным издания, скоро может появиться возможность летать с Ближнего Востока в пять других белорусских аэропортов.

Количество рейсов из региона в Минск выросло более чем вдвое по сравнению с зимой 2019−2020 годов. Тогда в Минске в неделю приземлялись около 17 самолетов из этих и других аэропортов на Ближнем Востоке.

В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800−1000 мигрантов, свидетельствуют данные немецких спецслужб. По их данным, мигранты для перелетов в Беларусь чаще всего используют аэропорты Стамбула, Дамаска и Дубая, чтобы отправиться дальше в страны ЕС. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них, как отмечается, расположен в городе Гродно.

В начале июля Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза, потому что из-за санкций «у нас на это нет ни денег, ни сил».