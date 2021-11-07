«Гомель» победил «Ислочь» и вплотную приблизился к призовой тройке

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В выездном матче 28-го тура высшей лиги чемпионата страны по футболу «Гомель» одержал волевую победу над «Ислочью».

Игра прошла днем 7 ноября в Молодечно. Счет открыл игрок хозяев Соса — на 43-й минуте. Спустя 10 минут Левицкий отквитал мяч, а на 72-й Побудей вывел гомельчан вперед.

Солигорский «Шахтер» досрочно завоевал первое место чемпионата. У БАТЭ 59 очков, минского «Динамо» — 58, «Гомеля» и брестского «Руха» — по 55. Больше претендентов на медали нет в этом году нет.
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Тэги: ФК Гомель белорусский футбол Город: Молодечно

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