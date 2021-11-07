Видеофакт. Лукашенко запечатлели за колкой дров в выходной

/ Политика
Просмотров: 25

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции и отправился колоть дрова.

Видео политика в неформальной обстановке опубликовал телеграм-канал «Пул первого»:

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: 7 Ноября дрова Пул первого Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Апофеоз насилия. Почему президенту Лукашенко так мил большевизм?

Апофеоз насилия. Почему президенту Лукашенко так мил большевизм?

За неимением Зимнего. В Гомеле штурмом взяли дворец Румянцевых

За неимением Зимнего. В Гомеле штурмом взяли дворец Румянцевых

Для празднования столетия революции хватило пятнадцати минут

Для празднования столетия революции хватило пятнадцати минут

Беларусь отмечает столетие Октября. Единственная из постсоветских стран

Беларусь отмечает столетие Октября. Единственная из постсоветских стран