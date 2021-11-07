Видеофакт. Лукашенко запечатлели за колкой дров в выходной 07.11.2021 / 16:51 / Политика Просмотров: 25 A- A+ Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции и отправился колоть дрова. Видео политика в неформальной обстановке опубликовал телеграм-канал «Пул первого»: Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: 7 Ноября дрова Пул первого Персона: Александр Лукашенко Другие материалы на эту тему: Апофеоз насилия. Почему президенту Лукашенко так мил большевизм? За неимением Зимнего. В Гомеле штурмом взяли дворец Румянцевых Для празднования столетия революции хватило пятнадцати минут Беларусь отмечает столетие Октября. Единственная из постсоветских стран