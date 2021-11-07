В Беларуси за сутки официально зарегистрировано 1912 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1912 новых случаев COVID-19, сообщила 7 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

Умерли 15 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, выписаны 3044 человека.

6 ноября Минздрав зарегистрировал 1993 новых случая коронавируса, 5 ноября — 1991, 4-го— 1998, 3-го — 1996, 2-го — 1979, 1-го — 1890, 31 октября — 1985, 30 октября было зафиксировано 1.992 случая. Суточный рекорд заболеваемости отмечен 21 октября — 2097.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 613 927 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 590 252 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в стране умерло 4745 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 33 205 тестов на коронавирус (днем ранее — 32 421). Всего проведен 9 847 321 тест.