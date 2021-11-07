В Крыму зафиксировали новый суточный рекорд COVID-заражений

В Крыму зафиксирован суточный максимум заболевших коронавирусом. На полуострове за минувшие 24 часа инфицировались 783 человека, 19 умерло. До этого максимальное число COVID-заражений составляло 764.

По сообщению непризнанного официальным Киевом крымского Минздрава, с начала пандемии в Крыму заразились 102 044 человека, умерли более 3,1 тысяч человек.

Тем временем в России число жертв пандемии превысило 245 тысяч. Больше всего смертей пациентов с коронавирусом фиксируют в Москве, Петербурге и Московской области. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 755 930 случаев коронавирусной инфекции.

Украина обновила рекорд по COVID-смертности. Скончалось 793 человека — это рекордное количество за весь период пандемии. Больше всего умерших от коронавируса за сутки в Херсонской области — 144.