Более 2 млн 332 тыс. жителей Беларуси прошли полный курс вакцинации от COVID-19

В Беларуси более 3 млн 22 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 млн 332 тыс. — прошли полный курс вакцинации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По предварительным данным, в Брестской области прошли полный курс вакцинации более 293 тыс. человек, в Витебской — более 242,1 тыс., Гомельской — более 424,9 тыс., Гродненской — более 275,7 тыс., Минской — более 287,7 тыс., Могилевской — более 285,6 тыс.

В Минске полностью вакцинированы более 463,5 тыс. человек.

Кроме того, сообщает Минздрав, более 59,9 тыс. сотрудников организаций и ведомств завершили курс вакцинации.

Как сообщалось, 26 октября во время посещения Лидской центральной районной больницы (Гродненская область) Александр Лукашенко заявил, что не надо принуждать белорусов к ношению масок и вакцинации.

«Культура использования защитных средств есть только у врачей. А граждане, как правило, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок, поэтому их использование таким образом неэффективно», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.