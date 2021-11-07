Правозащитники: Содержащемуся под стражей гражданину России Егору Дудникову выдвинули новое обвинение

Содержащемуся под стражей в Минске гражданину России Егору Дудникову выдвинули новое обвинение, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Егор Дудников. Фото из семейного архива

По информации правозащитников, 21-летнего Дудникова обвиняют по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание социальной розни группой лиц), максимальное наказание по которой составляет 12 лет лишения свободы.

Россиянин, признанный правозащитниками политзаключенным, находится в минском СИЗО № 1. Он был задержан 4 мая в Минске. В съемной квартире россиянина провели обыск, а его поместили в СИЗО КГБ. Правозащитники сообщали, что при задержании Дудникова избили.

В Беларуси молодой человек зарабатывал озвучиванием мультфильмов, аниме, игр, рекламных роликов, подрабатывал редактором. Он также озвучивал протестные ролики.

Первоначально Дудникову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).