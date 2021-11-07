Пропавший в Пуховичском районе мужчина найден погибшим

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В Пуховичском районе прекращены поиски 59-летнего Леонида Цвирко, о судьбе которого ничего не было известно с 29 октября. Он погиб.

Мужчина, в этот день выехал на велосипеде из дома (проживал в деревне Хотешево) на работу и пропал.

Сегодня МЧС сообщило о найденном накануне в мелиоративном канале возле этого населенного пункта тела мужчины (1962 г.р.).

Гибель пропавшего подтвердил и Поисково-спасательный отряд «Ангел», волонтеры которого несколько суток занимались поисками пропавшего.

Ранее Naviny.by писали, что в Горецком районе утонул 48-летний мужчина, в Дзержинском — в водоеме погиб пенсионер, а в Ивановском  — вода забрала жизнь молодого мужчины.

 

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Тэги: пропал человек утонул Город: Пуховичи

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