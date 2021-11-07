Пропавший в Пуховичском районе мужчина найден погибшим

В Пуховичском районе прекращены поиски 59-летнего Леонида Цвирко, о судьбе которого ничего не было известно с 29 октября. Он погиб.

Мужчина, в этот день выехал на велосипеде из дома (проживал в деревне Хотешево) на работу и пропал.

Сегодня МЧС сообщило о найденном накануне в мелиоративном канале возле этого населенного пункта тела мужчины (1962 г.р.).

Гибель пропавшего подтвердил и Поисково-спасательный отряд «Ангел», волонтеры которого несколько суток занимались поисками пропавшего.

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