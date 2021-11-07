Огонь продолжает уносить жизни белорусов — только в субботу погибло шесть человек

Шесть человек погибло в субботу, в результате пожаров в Беларуси.

По информации МЧС, рано утром в больнице от ожогов, полученных на пожаре в квартире в Мостах, умер 51-летний мужчина.

В агрогородке Федоры (Столинский район) в ходе тушения огня в жилом доме было обнаружено тело 57-летнего хозяина.

Далее «эстафету» приняла деревня Огородники (Слуцкий район) — погиб 63-летний пенсионер.

А вечером «отличилась» Гомельщина: сначала в Добруше в жилом доме погиб неизвестный мужчина, а затем в деревне Грабовка (Гомельский район) огонь забрал жизни 56-летнего сына хозяйки и находившегося в гостях неизвестного мужчины.

По данным ведомства, всего с начала года на территории страны произошло 5286 пожаров (за аналогичный период 2020 года — 5049), на которых погибло 532 человека (483).

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