Авиабомба весом в четверть тонны обнаружена на детской площадке в Минске

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Небольшой переполох у специальных служб возник накануне днем после сообщения об обнаружении на одной из детских площадок по улице Брилевской в Минске.

Как сообщили в МВД, опасную находку в ходе работ в котловане у дома №23 нашел один из строителей.

Прибывшие к месту вызова спасатели и сотрудники милиции эвакуировали людей с дворовой территории.

«Авиабомба времен Второй мировой войны весом 250 килограммов извлечена и вывезена на полигон для уничтожения», — отметили в МВД.

 

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Тэги: авиабомба на стройке эхо войны Город: Минск

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